Alfons Groenendijk: 'Rakip cezamızı kesti'

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, Gaziantep FK'ya mağlup oldukları maçın ardından konuştu.



Groenendijk yaptığı açıklamada, "İlk yarı bittiğinde 2-1önde girdik. Bizi sıkıntıya sokacak bir durum yoktu. Bir golümüz verilmedi. Onun analizini sonra yapacağız." dedi.



Alfons Groenendijk ayrıca, "Bir takım kaybettiğinde hoca veya oyuncu kaybetmiyor. Hepimiz kaybettik. Nerede hata yaptığımıza bakacağız. Futbolda bu tür sonuçlar olabiliyor. Tam konsantre olamadık ve rakip cezamızı kesti. Hafta içi analizlerimizi yapacağız. Önümüzdeki haftalarda yine kazanmak için çalışacağız. Rakibi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.





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