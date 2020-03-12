Alexander Sörloth'ta ödem tespit edildi!

golcü oyuncusudurumunun yarın çekilecek MR sonucunda netleşeceği bildirildi.Bugün yapılan tetkiklerde oyuncunun sol ayağında ödem tespit edildiği, 13 Mart Cuma günü çekilecek MR'ından sonra net açıklama yapılacağı belirtildi.13 Mart Cuma günü gerçekleştireceği antrenmanlamaçının hazırlıklarına devam edecek.Süper Lig'in 19. haftasının erteleme maçında Yeni Malatyaspor'a konuk olan38. dakikada sakatlanmıştı.Rakip ceza sahasına topsuz koşu yaptığı sırada ayağında bir problem hisseden Norveçli futbolcu, kendisini yere bıraktı. Sağlık görevlileri tarafından tedavisi yapılan Sörloth, oyuna geri döndü. Ancak golcü oyuncu, karşılaşmaya geri döndükten sonra da 2 dakika sahada kalabildi ve 40. dakikada yerini Badou Ndiaye'ye bıraktı.Yıldız futbolcu, bu sezon çıktığı 37 maçta 25 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi.Trabzonspor Tekik Direktörü, Norveçli oyuncuyla ilgili, "Sörloth'un biraz sıkıntısı var, yarın daha net bir şeyler söyleyebiliriz. Film çekilecek. Şu anda ciddi değil gibi ama MR çekildikten sonra daha net bir şeyler söyleyebiliriz." dedi.