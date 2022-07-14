Alex Teixeira resmen imzaladı

Geçen sezon beklentilerin altında kalan Alex Teixeira Beşiktaş'tan ayrılmıştı. Teixeira, ülkesinin takımlarından Vasco da Gama ile sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Alex Teixeira resmen imzaladı
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14 Temmuz 2022 08:53
Beşiktaş'ta beklentilerin altında kalan Alex Teixeira ile yollar karşılıklı anlaşmayla ayrılmıştı. Brezilyalı futbolcunun yeni adresi belli oldu. Alex, altyapısından yetiştiği Vasco da Gama ile sözleşme imzaladı.

"HER ŞEYİN BAŞLADIĞI YERE DÖNDÜM"

Alex Teixeira sözleşme imzalamasının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün benim ve ailem için çok güzel bir gün. Her şeyin başladığı yere ve kalbimdeki kulübe geri döndüm. Vasco'ya duyduğum sevgiyi ve geri dönme arzumu hiç kimseden saklamadım. Bu yüzden de şu an çok mutluyum. Bu bir hayalin gerçekleşmesidir. Eve geri dönmekten daha iyi bir his yok. Taraftarlarla tekrar buluşmak ve ilk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum. Vasco'yu hak ettiği yere getirmek için elimden gelenin en iyisini yapacağımı garanti edebilirim." ifadelerini kullandı.

7 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Öte yandan Alex Teixeira 7 numaralı formayı giyecek. Kulüp ise transfer gelişmesini, "Rüya gerçek oldu! Alex Teixeira Brezilya'ya geri döndü ve Vasco da Gama forması giyecek!" şeklinde duyurdu. Alex, ülkesinde 2. Lig'de görev yapacak.

BEŞİKTAŞ'TAKİ PERFORMANSI

Beşiktaş'a 2021-22 sezonunun başında transfer olan Alex Teixeira, siyah-beyazlı ekipte 31 maçta 4 gol ve 1 asist kaydetti. Alex Teixeira, sözleşmesi devam etmesine karşın alacaklarından feragat etmiş ve Beşiktaş'tan ayrılmıştı.

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