Alex de Souza'dan Mesut Özil'e "hoş geldin" mesaj

Fenerbahçe'nin unutulmazlarından Alex de Souza, sarı-lacivertlilerin yeni transferi Mesut Özil için hoş geldin mesajı paylaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Alex de Souza'dan Mesut Özil'e 'hoş geldin' mesaj
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ocak 2021 18:41
Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncularından Alex de Souza, sarı-lacivertlilerin yeni transferi Mesut Özil için hoş geldin mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Brezilyalı eski milli futbolcu, "Mesut, Fenerbahçe'ye hoş geldin. Sol ayağının büyüsü herkesi mest etsin. Dilerim ki bu eşsiz taraftarın kalbini fethet. Bulunduğum yer Brezilya'dan başarıların için yürekten dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için