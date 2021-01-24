Alex de Souza'dan Mesut Özil'e 'hoş geldin' mesaj

Mesut, Fenerbahçe'ye hoşgeldin. Sol ayağının büyüsü herkesi mest etsin. Dilerim ki bu eşsiz taraftarın kalbini fethet. Bulunduğum yer Brezilya'dan başarıların için yürekten dileklerimi sunuyorum 🇹🇷⚽️💙💛@Fenerbahce 👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽 pic.twitter.com/I6Eq85DRte



— Alex de Souza (@Alex10) January 24, 2021

Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncularından Alex de Souza, sarı-lacivertlilerin yeni transferi Mesut Özil için hoş geldin mesajı yayımladı.Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Brezilyalı eski milli futbolcu, "Mesut, Fenerbahçe'ye hoş geldin. Sol ayağının büyüsü herkesi mest etsin. Dilerim ki bu eşsiz taraftarın kalbini fethet. Bulunduğum yer Brezilya'dan başarıların için yürekten dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.İşte o paylaşım: