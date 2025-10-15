14 Ekim
Estonya-Moldova
1-1
14 Ekim
Andora-Sırbistan
1-3
14 Ekim
Türkiye-Gürcistan
4-1
14 Ekim
İspanya-Bulgaristan
4-0
14 Ekim
İrlanda-Ermenistan
1-0
14 Ekim
Portekiz-Macaristan
2-2
14 Ekim
İtalya-İsrail
3-0
14 Ekim
Letonya-İngiltere
0-5
14 Ekim
Nijerya-Benin
4-0
14 Ekim
Senegal-Moritanya
4-0
14 Ekim
Fas-Kongo
1-0

Alanyaspor, Portekizli stoper Lima ile sözleşme uzattı

Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, 24 yaşındaki stoper Nuno Lima ile 2029'a kadar sözleşme yeniledi.

14 Ekim 2025 20:55
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Portekizli stoper oyuncumuz Nuno Miguel Reis Lima'nın sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı. Futbolcumuza başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Alanyaspor, 2023'te kadrosuna kattığı stoper Nuno Lima'nın 2027'de sona erecek sözleşmesini 2029'a kadar uzattı. Portekizli oyuncu, turuncu yeşilli formayla 66 maça çıkarken 3 gol, 4 asistlik performans gösterdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
