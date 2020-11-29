Al-Hilalli Gomis attı, Amrabat ve Maiconlu Al-Nasr'ı üzdü

Suudi Arabistan Kral Kupası finalinde Al-Hilal ile Al-Nasr karşı karşıya geldi.



Uluslararası Kral Fahd Stadı'nda oynanan maçı Al-Hilal 2-1 kazanarak kupanın sahibi oldu.



Karşılaşmada eski Galatasaraylı futbolcularda Al-Hilal'in ikinci golünü kaydederken galibiyette önemli pay sahibi oldu. Öte yandan yine bir başka eski Galatasaraylılar Nordin Amrabat ile Maicon da karşılaşmaya ilk 11'de başladı.



Al-Hilal böylelikle tarihinde 2016-5 ve 2017 yıllarından sonra üçüncü kez Kral Kupası'nı müzesine götürmüş oldu.



