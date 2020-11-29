Al-Hilalli Gomis attı, Amrabat ve Maiconlu Al-Nasr'ı üzdü

Eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'in de gol attığı maçta Al-Hilal, Suudi Arabistan Kral Kupası'nda Nordin Amrabat ve Maiconlu Al-Nasr'ı 2-1 yenerek kupaya uzandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Al-Hilalli Gomis attı, Amrabat ve Maiconlu Al-Nasr'ı üzdü
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29 Kasım 2020 01:46
Suudi Arabistan Kral Kupası finalinde Al-Hilal ile Al-Nasr karşı karşıya geldi.

Uluslararası Kral Fahd Stadı'nda oynanan maçı Al-Hilal 2-1 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Karşılaşmada eski Galatasaraylı futbolcularda Al-Hilal'in ikinci golünü kaydederken galibiyette önemli pay sahibi oldu. Öte yandan yine bir başka eski Galatasaraylılar Nordin Amrabat ile Maicon da karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Al-Hilal böylelikle tarihinde 2016-5 ve 2017 yıllarından sonra üçüncü kez Kral Kupası'nı müzesine götürmüş oldu.



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