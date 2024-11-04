Al Hilal, evinde Mitrovic'le üç puanı aldı

AFC Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta maçında Al Hilal, evinde Esteghlal'i 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Al Hilal, evinde Mitrovic'le üç puanı aldı
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04 Kasım 2024 23:02
Son güncelleme 04 Kasım 2024 23:17
AFC Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta maçında Al Hilal, evinde Esteghlal ile karşı karşıya geldi. Kingdom Arena'daki maçta ev sahibi Al Hilal, sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 15,33 ve 74'te Aleksandar Mitrovic kaydetti.

Karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna giren Neymar, dakika 87'de sakatlanarak oyundan çıktı. 

Neymar, yaşadığı sakatlık sebebiyle yeşil sahalardan 1.5 ay uzak kalacak.

Jorge Jesus'un ekibi bu sezon AFC Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 maçın 4'ünü de kazandı.

Al Hilal, bu sonucun ardından puanını 12'ye yükseltti. Esteghlal, 3 puanda kaldı.
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