Al-Hilal deplasmanda kazandı yarı finale yükseldi

Suudi Arabistan Kral Kupası'nda Al-Hilal deplasmanda Al-Ittihad'ı 2-1 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Al-Hilal deplasmanda kazandı yarı finale yükseldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Nisan 2024 23:15
Suudi Arabistan Kral Kupası yarı finalinde Al-Hilal ile Al-Ittihad karşı karşıye geldi. Al-Hilal deplasmanda oynadığı maçta Al-Ittihad'ı 2-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

Al-Hilal'e galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Michael ve 81. dakikada Saud Abdulhamid, Al-Ittihad'ın golünü 67. dakikada Abderrazak Hamdallah kaydetti.

Al-Hilal'de Sergej Milinkovic-Savic 42. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Al-Hilal'in finaldeki rakibi Al-Nassr - Aş-Khaleej eşleşmesinin ardından belli olacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery