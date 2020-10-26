Bursa'nın 18'lik yıldız adayı yetmedi, Akhisar kazandı

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Akhisarspor, Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.

Bursa'nın 18'lik yıldız adayı yetmedi, Akhisar kazandı
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26 Ekim 2020 21:07
TFF 1. Lig'in 7. haftasında Akhisarspor evinde Bursaspor ile karşılaştı. Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

Akhisarspor'a galibiyeti getiren goller, 7. dakikada Hasan ve 79. dakikada Orhan'dan geldi. Bursaspor'un tek sayısını ise 21. dakikada Ali Akman kaydetti. 18 yaşındaki Ali Akman, bu sezon 7. maçında 5. kez ağları sarstı ve güzel formunu sürdürdü.

Bu sonucun ardından üst üste 2. yenilgisini alan Bursaspor 7 puanda kalırken, 3 maçtır yenilmeyen Akhisarspor ise 9 puana yükseldi.

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Bursaspor evinde Boluspor ile karşılaşacak, Akhisarspor ise deplasmanda Eskişehirspor'a konuk olacak.

 

 

 



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