Akdeniz Oyunları kadrosu belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı 2022 Akdeniz Oyunları geniş kadrosu belirlendi

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Akdeniz Oyunları kadrosu belli oldu
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13 Mayıs 2022 23:50
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Cezayir'de düzenlenecek 2022 Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek genişletilmiş kadrosu belirlendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, bu yıl Vahran şehrinde 19'uncusu yapılacak oyunların 25 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde düzenleneceği bildirildi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2022 Akdeniz Oyunları için belirlenen kadrosunda yer alan sporcular şöyle:

Pasör: Aslıhan Kılıç, Elif Şahin, Buse Ünal, Buket Gülübay, Sıla Çalışkan

Pasör çaprazı: Yasemin Özel, Yağmur Karaoğlu, Tutku Burcu Yüzgenç

Smaçör: Tuğba Şenoğlu, Derya Cebecioğlu, Ezgi Akyaldız, Merve Tanyel, İdil Naz Kanbur Başçan, Yaprak Erkek, İlkin Aydın, Saliha Şahin

Orta oyuncu: Zeynep Sude Demirel, Ayçin Akyol, Yasemin Yıldırım, Emine Arıcı

Libero: Melis Yılmaz, Simay Kurt, Buse Kayacan Sonsırma

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