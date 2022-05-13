Akdeniz Oyunları kadrosu belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Cezayir'de düzenlenecek 2022 Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek genişletilmiş kadrosu belirlendi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, bu yıl Vahran şehrinde 19'uncusu yapılacak oyunların 25 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde düzenleneceği bildirildi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2022 Akdeniz Oyunları için belirlenen kadrosunda yer alan sporcular şöyle:
Pasör: Aslıhan Kılıç, Elif Şahin, Buse Ünal, Buket Gülübay, Sıla Çalışkan
Pasör çaprazı: Yasemin Özel, Yağmur Karaoğlu, Tutku Burcu Yüzgenç
Smaçör: Tuğba Şenoğlu, Derya Cebecioğlu, Ezgi Akyaldız, Merve Tanyel, İdil Naz Kanbur Başçan, Yaprak Erkek, İlkin Aydın, Saliha Şahin
Orta oyuncu: Zeynep Sude Demirel, Ayçin Akyol, Yasemin Yıldırım, Emine Arıcı
Libero: Melis Yılmaz, Simay Kurt, Buse Kayacan Sonsırma
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, bu yıl Vahran şehrinde 19'uncusu yapılacak oyunların 25 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde düzenleneceği bildirildi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2022 Akdeniz Oyunları için belirlenen kadrosunda yer alan sporcular şöyle:
Pasör: Aslıhan Kılıç, Elif Şahin, Buse Ünal, Buket Gülübay, Sıla Çalışkan
Pasör çaprazı: Yasemin Özel, Yağmur Karaoğlu, Tutku Burcu Yüzgenç
Smaçör: Tuğba Şenoğlu, Derya Cebecioğlu, Ezgi Akyaldız, Merve Tanyel, İdil Naz Kanbur Başçan, Yaprak Erkek, İlkin Aydın, Saliha Şahin
Orta oyuncu: Zeynep Sude Demirel, Ayçin Akyol, Yasemin Yıldırım, Emine Arıcı
Libero: Melis Yılmaz, Simay Kurt, Buse Kayacan Sonsırma
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