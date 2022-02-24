Ajax'ta yeni 'Dusan Tadic' planı: Ferdi Kadıoğlu!

Fenerbahçe forması altında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'da manşetleri süslemeye devam ediyor... Ajax'ın Fenerbahçe ile Slavia Prag ile arasında oynanan UEFA Konferans Ligi son 32 turu ilk maçında takip ettiği Ferdi için İtalyan basınından flaş bir benzetme geldi.



YENİ DUSAN TADIC!



La Gazetta dello Sport, Hollanda basını kaynaklı haberlere göre Ajax'ın Ferdi Kadıoğlu ile ilgilendiğini belirtirken, genç yıldızdan haberde yeni Dusan Tadic olarak bahsedildi. Ajax'ın takımın yıldız ismi Tadic'in veliahtı olarak gördüğü belirtilen Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonu Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ereceği ve 21 yaşındaki futbolcunun Sarı-Lacivertliler'in Çekya ekibi Slavia Prag ile oynadığı maçın yıldızı olduğu aktarıldı.



BRUGGE DA ONU İSTİYOR



İtalyan basınının Ferdi ile kıyasladığı Ajaxlı Tadic'in 2018 yılından bu yana formasını giydiği Hollanda ekibi ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ajax'ın yanı sıra Belçika'dan Club Brugge'ün de ısrarla istediği Ferdi Kadıoğlu'nu takımda tutmak adına yoğun bir çaba harcayan Fenerbahçe yönetimi ise kısa süre içinde genç oyuncu ile nikah tazelemek istiyor. Görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı merak konusu...





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