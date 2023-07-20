Ahmet Nur Çebi ve Mehmet Büyükekşi arasında barış

Beşiktaş ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki gergin ortam yumuşuyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ile TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi arasında bir mektup diplomasisinin yaşandığı ortaya çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genel Kurulu'nda konuşan Çebi'nin, "Biz depremle ilgili maç yaparken yanımızda olmadınız. Ama şampiyonun olduğu gün bir saatten fazla orada vakit harcadınız. Helali hoş olsun. Ama biz de sizi beklerdik" demesi üzerine, Büyükekşi'nin "Daha çok beklersiniz" diye konuştuğu iddia edilmişti.
Bunun üzerine Beşiktaş Başkanı, bu sözlerin gerçek olup olmadığı konusunda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye mektup yazdı. Büyükekşi'nin karşı mektubunda ise, genel kurulda böyle bir cümle kullanmadığını, "Beşiktaş çok kıymetli bir kulübümüzdür. Böyle bir ifade söz konusu değildir" diyerek yanıt verdiği vurgulandı.
Başkan Büyükekşi'nin mektubunda, siyah-beyazlı kulüp ile Başkan Çebi'ye övgü dolu sözler kullandığı da öğrenildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genel Kurulu'nda konuşan Çebi'nin, "Biz depremle ilgili maç yaparken yanımızda olmadınız. Ama şampiyonun olduğu gün bir saatten fazla orada vakit harcadınız. Helali hoş olsun. Ama biz de sizi beklerdik" demesi üzerine, Büyükekşi'nin "Daha çok beklersiniz" diye konuştuğu iddia edilmişti.
Bunun üzerine Beşiktaş Başkanı, bu sözlerin gerçek olup olmadığı konusunda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye mektup yazdı. Büyükekşi'nin karşı mektubunda ise, genel kurulda böyle bir cümle kullanmadığını, "Beşiktaş çok kıymetli bir kulübümüzdür. Böyle bir ifade söz konusu değildir" diyerek yanıt verdiği vurgulandı.
Başkan Büyükekşi'nin mektubunda, siyah-beyazlı kulüp ile Başkan Çebi'ye övgü dolu sözler kullandığı da öğrenildi.