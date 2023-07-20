Ahmet Nur Çebi ve Mehmet Büyükekşi arasında barış

Beşiktaş ile Futbol Federasyonu arasındaki gergin ortam, başkanların birbirlerine yazdığı mektuplarla yumuşadı. TFF Başkanı Büyükekşi, "Beşiktaş çok kıymetli bir kulübümüzdür" diyerek, siyah-beyazlıları öven ifadeler kullandı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ahmet Nur Çebi ve Mehmet Büyükekşi arasında barış
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Temmuz 2023 13:02
Son güncelleme 20 Temmuz 2023 13:14
Beşiktaş ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki gergin ortam yumuşuyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ile TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi arasında bir mektup diplomasisinin yaşandığı ortaya çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genel Kurulu'nda konuşan Çebi'nin, "Biz depremle ilgili maç yaparken yanımızda olmadınız. Ama şampiyonun olduğu gün bir saatten fazla orada vakit harcadınız. Helali hoş olsun. Ama biz de sizi beklerdik" demesi üzerine, Büyükekşi'nin "Daha çok beklersiniz" diye konuştuğu iddia edilmişti.

Bunun üzerine Beşiktaş Başkanı, bu sözlerin gerçek olup olmadığı konusunda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye mektup yazdı. Büyükekşi'nin karşı mektubunda ise, genel kurulda böyle bir cümle kullanmadığını, "Beşiktaş çok kıymetli bir kulübümüzdür. Böyle bir ifade söz konusu değildir" diyerek yanıt verdiği vurgulandı.

Başkan Büyükekşi'nin mektubunda, siyah-beyazlı kulüp ile Başkan Çebi'ye övgü dolu sözler kullandığı da öğrenildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery