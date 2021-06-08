Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı bırakıyor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 5 Şubat 2021'den bu yana sürdürdüğü Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'nı bırakıyor.



Çok yorulduğu için bu kararı aldığını ifade eden Çebi, ay sonuna dek olağanüstü seçim yapılarak yeni başkanın belirlenmesini istedi.



"KARARLARDA YUMUŞAMA İSTEDİK"



Öte yandan Ahmet Nur Çebi, dün Futbol Federasyonu yetkilileriyle gerçekleştirdikleri toplantı sonrası şu açıklamayı yaptı:



"Geniş kapsamlı bir toplantı yaptık. TFF Başkanı ve üyeleri sorunlarımızı dinlemek, fikirlerimizi almak için buraya kadar geldiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yabancı sayısının düşürülmesiyle ilgili, 'Bir sene daha erteleyin lütfen. Sıkıntılarımızı aşamadık.' dedik. Belki sahada 11 kişinin yabancı olması hoş değil ama bu durumu pandemide aşamadığımızı ifade ettik. Ülkemizi Avrupa'da temsil edeceğiz. Birçok takımımız aynı sorunu yaşıyor. Limitler konusunda hoşgörüye ihtiyacımız olduğunu söyledik. Yayıncı kuruluşla ilgili konuları konuştuk. Ayın 9'u 10'una kalmadan birçoğunu netleştireceğimizi düşünüyoruz. Çünkü yapacağımız çalışmalar, verilecek kararlara göre devam edecektir. Alınan kararlarda yumuşama ve hoşgörü istirham ettik."







