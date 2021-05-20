Ahmet Nur Çebi'den Salih Uçan için transfer açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Alanyaspor ile sözleşmesi biten Salih Uçan'ın gündemlerinde olduğunu söyledi. (Ahmet Nur Çebi'nin tüm sözleri, TIKLAYIN)
Haber Global'de konuşan Çebi, "Salih Uçan için niyet var ama henüz bir imza yok. Kafamızdan geçenlerin içinde, boşa çıkan futbolcular içinde. "Olabilir" diye kafamızdan geçirdiğimiz bir oyuncu." ifadelerini kullandı.
Çağdaş Atan yönetimindeki Alanyaspor, sezonu 7. sırada noktalamıştı. Takımın en dikkat çeken isimlerinden birisi olmayı başaran Salih Uçan, bu sezon toplamda 40 maçta forma giydi. 40 maçta, 3 gol ve 7 asistlik katkı sağlayan deneyimli oyuncu, 39. haftada oynanan Kasımpaşa maçında sakatlık geçirmişti.
Haber Global'de konuşan Çebi, "Salih Uçan için niyet var ama henüz bir imza yok. Kafamızdan geçenlerin içinde, boşa çıkan futbolcular içinde. "Olabilir" diye kafamızdan geçirdiğimiz bir oyuncu." ifadelerini kullandı.
Çağdaş Atan yönetimindeki Alanyaspor, sezonu 7. sırada noktalamıştı. Takımın en dikkat çeken isimlerinden birisi olmayı başaran Salih Uçan, bu sezon toplamda 40 maçta forma giydi. 40 maçta, 3 gol ve 7 asistlik katkı sağlayan deneyimli oyuncu, 39. haftada oynanan Kasımpaşa maçında sakatlık geçirmişti.