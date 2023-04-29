Ahmet Çakar'dan çarpıcı Ali Şansalan yorumu!

Süper Lig'in 32. haftasında dev bir derbi mücadelesi oynanacak. Beşiktaş sahasında ezeli rabiki Galatasaray'ı ağırlayacak. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, mücadele öncesi tartışılan maçın hakemi Ali Şansalan'la ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte o yorumlar...



SORU: Derbiyi Ali Şansalan yönetecek? Bu tercihi nasıl buluyorsunuz? Yarınki maça aslında Atilla Karaoğlan'ın atanacağı ama son anda değiştirildiği söyleniyor. Böyle bir bilginiz var mı?



"Ali Şansalan iniş ve çıkışları olan bir hakem. Oyuncuya tutumu son derece mesafesiz. Oyunculara sempatik davranayım, kibar olayım derken gereksiz şekilde ürkek ve kendine güvensiz bir izlenim bırakıyor. Ayrıca baskı altında kalınca da zaman zaman kontrolü kaybedebiliyor. MHK'nin yerinde olsaydım asla Ali Şansalan'ı vermezdim. Peki kimi verirdim diye sorarsanız, battı balık yan gider teorisinden hareketle tabii ki Halil Umut Meler'i verirdim. Bu sezon boyu neredeyse tüm derbileri o yönetti. Zaten Halil Umut Meler'in arka arkaya derbiler yönetmesi Türkiye'de güçlü hakem zafiyetini ortaya koyuyor. Madem bu kadar derbiyi Halil'e yönettirdiniz, yarınki derbiyi de ona yönettirebilirsiniz. Bir aksilik olduğunda da 'Türkiye'nin bir numarasını verdik. Şimdiye kadarki derbilerde genelde başarılıydı' diyebilirdiniz.



Ali Şansalan ile ilgili sosyal medyada birçok dedikodu dolaşıyor. Doğrudur, yanlıştır bilemem. Sözüm ona Beşiktaş istedi ya da G.Saray istedi diye… Gerçek olup olmadığı belli olmayan söylentiler dolaşıyor. Söylentiler bile hakemi, futbolcuları, taraftarı provoke edebilir. Bekleyip göreceğiz. Beşiktaş'ın yaptığı "Hakemi değiştirebilirsiniz" açıklaması, spekülasyonun da spekülasyonu. Tabii ki hakem değişmeyecek. Beşiktaş, Ali Şansalan'ı baskı altında tutmak istiyor. Yaşananların özeti şudur; bel altı ve rezil bir oyun oynanıyor.



"MELER'İ VERSEYDİNİZ HERKES RAHATLARDI"



Atilla Karaoğlan konusunda benim bir bilgim yok. Karaoğlan mıydı da değişti bilemem. Benim bildiğim şu; MHK'nin yerinde olsaydım kesinlikle Meler'i bu maça atardım çünkü bundan sonra bir derbi kaldı. O da ligin son haftası G.Saray-F.Bahçe maçı. Zaten bu maçı hiçbir şekilde Meler'e veremiyorsunuz. Zira o tarihte Meler Türkiye'de değil. Verseydiniz Meler'i, herkesi rahatlatsaydınız."



"ÇOK MANASIZ GÖRÜŞMELER"



SORU: Ligde şampiyonluk yarışının kızıştığı bu dönemde kulüp başkanlarının Riva ziyaretlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?



"Kapalı kapılar ardında Türk futbolunda çok büyük iğrençlikler döndüğünü biliyorum dersem yalan söylemiş olurum ama hissediyorum. İspat edemem ama yemin edebilirim. Tüm kabahat TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'de. Bütün bu işlere yol veriyor. Manasız tarihlerde çok anlamsız görüşmeler yapıyor."









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ