Ahmet Ağaoğlu: 'Çocuklar hüngür hüngür ağlıyor'

"ÜLKE FUTBOLU NASIL KALKINACAK?"

"BAŞLARINI EĞECEK NELER YAPTILAR?"

"MUTLU OLAN VARSA, HELAL OLSUN"

Başkanı'e 4-2 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından Pereira'nın 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtirken; hakem yönetimine sert eleştirilerde bluundu.Pereira'da kırık olduğunu belirten başkan, "Pereira'nın sol ayak tarak kemiğinde kırık var. Yaşananları sadece ben değil milyonlar izledi. Sporcu sağlığı önemli derken sadece kafa kafaya çarpışanlar değil kurallar da önemlidir ve biz ciddi bir hasar aldık" dedi.Genç oyuncuların hakkının yendiğini kaydeden Ahmet Ağaoğlu, "Bu gençlerin hakkı korunmalı. Soyunma odasında çocuklar hüngür hüngür ağlıyor. Bu çocukların sahada haklarını koruyacak olanlar biz değiliz. Hakemler görevini ciddi ve adaletli şekilde yapacak" ifadelerini kullandı.Ciddi hatalar olduğunu vurgulayan Trabzonspor başkanı, "Arda Turan, Ekuban'a faul yapıyor ve top çarpıp gol oluyor. Bu şekilde konuştuğum için utanıyorum ama bu şekilde beni konuşturanlar da kendinden utanmalı. Bu genç çocukları doğramaya başlarsanız, ülke futbolu nasıl kalkınacak? Ne ile kalkınacak? Gençlerin hakkını iki yanlış düdüğün arasına sıkıştırmayı hangi vicdan kabul eder?" diye konuştu.Oyuncularla görüşmesini anlatan yönetici, "Bugün atılan gollerden sonra yarı sahayı terk etme sürelerine bir bakın! Beşiktaş maçında 7-8 dakika verilen uzatma, burada 3 dakika verilince insan kendine neler oluyor diye soruyor. Bu işi yönetenler gereğini yapacak. Bu çocuklar soyunma odasında başlarını önüne eğecek ne yaptı? 'Başınızı eğmeyin' dedim. Birileri bu çocukların başının dik yürümesine engel oldu. Bu yapılan kul hakkına girer. Bu çocuklar kazansaydı, para kazanacaklardı." mesajını paylaştı.Hakem hatalarını anlatan Ahmet Ağaoğlu, "Penaltımız verilmedi. Arda Turan'ın Ekuban'a golden önce faulü var. Kırılan ayak var. Verilmeyen fauller var. Buna rağmen oyuncularımı alınlarından öpüyorum. Maçın, maç olmaktan çıkmasına izin vermediler. Bu skorla mutlu olanlar varsa, onlara da helal olsun." diyerek sözlerini noktaladı.