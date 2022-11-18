Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, sarı-kırmızılı futbol takımının bu sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olacağına inandığını söyledi.Sarı-kırmızılı kulübün 2008-2011 yılları arasında başkanlığını yapan Adnan Polat, AA muhabirine Okan Buruk yönetimindeki futbol takımının performansı, idari ibrasızlıklar nedeniyle yaşadığı küskünlük ile mevcut başkan Dursun Özbek'in oluşturmaya çalıştığı birlik ve beraberlik ortamıyla ilgili açıklamalarda bulundu.Sezon başında teknik direktörlüğe Okan Buruk'un getirilmesine çok sevindiğini aktaran Polat,dedi.Adnan Polat, Galatasaray'ın yeni kurulan bir takım olduğuna değinerek,diye konuştu.Adnan Polat, idari ibrasızlığın Galatasaray Kulübünün tüzüğünden kalkması gerektiğini dile getirdi.2011'de idari açıdan ibra edilmediği için görevi bırakmak zorunda kalan Adnan Polat, sonrasında yaşadığı küskünlük nedeniyle uzun süre kulüpten uzak kaldı. Başkan Dursun Özbek'in idari ibrasızlığı tüzükten çıkarmaya çalıştığını hatırlatan Polat, genel kurul üyelerinin geçmiş ibrasızlıkları yok kabul ettiğini kaydetti.Yargıtay'ın da idari ibrasızlığı hukuka aykırı bulduğunu vurgulayan Adnan Polat, şöyle devam etti:Uzun süre sonra Florya Metin Oktay Tesisleri'ne ve kendi döneminde yapılan Nef Stadı'na giden Polat,ifadelerini kullandı.Adnan Polat, başkanlığı döneminde yapılan Nef Stadı'nda 11 yıl sonra gittiği ilk maçta içeri girdiği an Galatasaray'ın gol attığını belirterek, şöyle konuştu:Adnan Polat, Galatasaray Kulübünün Florya, Mecidiyeköy ve Riva'da geliştirilen konut projeleriyle borçlarını kapatma çalışmasını doğru olduğunu belirtti.Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile fikir alışverişinde bulunduğunu anlatan Polat,diyerek sözlerini tamamladı.