Adana Demirspor, Muhammed Şengezer'i açıkladı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Muhammed Şengezer'i renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler son olarak Medipol Başakşehir'de forma giyen kaleci Muhammed Şengezer'i sezon sonuna kadar kiraladı.
Geçtiğimiz sezon da Akdeniz ekibinin formasını giyen kaleci Şengezer, idmanlara başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler son olarak Medipol Başakşehir'de forma giyen kaleci Muhammed Şengezer'i sezon sonuna kadar kiraladı.
Geçtiğimiz sezon da Akdeniz ekibinin formasını giyen kaleci Şengezer, idmanlara başladı.