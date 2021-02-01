Adana Demirspor, Muhammed Şengezer'i açıkladı!

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, Başakşehir'den Muhammed Şengezer'i transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor, Muhammed Şengezer'i açıkladı!
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01 Şubat 2021 17:24
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Muhammed Şengezer'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler son olarak Medipol Başakşehir'de forma giyen kaleci Muhammed Şengezer'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Geçtiğimiz sezon da Akdeniz ekibinin formasını giyen kaleci Şengezer, idmanlara başladı.



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