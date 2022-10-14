Adana Demirspor, Kasımpaşa maçına hazır

Adana Demirspor, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; adanademirspor.org.tr
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Adana Demirspor, Kasımpaşa maçına hazır
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14 Ekim 2022 21:10
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Adana Demirspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda cumartesi saat 17.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

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