Adana Demirspor'da Kasımpaşa maçı öncesi 3 eksik

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor, Cuma günü Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor'da Kasımpaşa maçı öncesi 3 eksik
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25 Kasım 2021 12:36
Adana Demirspor, Süper Lig'in 14. haftasında 26 Kasım Cuma günü Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Yeni Adana Stadı'nda gerçekleştirilecek müsabaka, saat 20.00'da başlayacak.

Ligde 19 puanla 10'uncu sırada bulunan mavi-lacivertliler, ligde 19. sırada bulunan İstanbul ekibi karşısında galibiyet arayacak.

Akdeniz ekibi, Atakaş Hatayspor ve Altay maçının ardından Kasımpaşa karşılaşmasını da kayıpsız geçerse galibiyet serisini 3 maça çıkaracak.

Adana Demirspor'da, arka adalesindeki sakatlığı nükseden Younes Belhanda ve ülkesindeki tedavisinin ardından kente gelerek rehabilitasyon süreci geçiren Lucas Castro ile kart cezalısı Mario Balotelli, lacivert-beyazlılar karşısında forma giyemeyecek.


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