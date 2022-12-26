Adana Demirspor'da Beşiktaş mesaisi başladı

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 29 Aralık Perşembe günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.
Pas ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, taktik çalışmalarıyla son buldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.
Pas ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, taktik çalışmalarıyla son buldu.
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