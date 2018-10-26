Açılışta Bahçeşehir Koleji güldü! Banvit...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 4. haftanın açılış maçında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Banvit'i 86-78 yendi.



Bahçeşehir Koleji, bu sonuçla 3. galibiyetini elde etti. Banvit ise 4. kez sahadan mağlup ayrıldı.



Boyalı alanı iyi savunan ve dış atışlardan sayılar üreten Bahçeşehir Koleji, 4. dakikada farkı çift hanelere (11-1) çıkardı. Serbest atışlardan arka arkaya sayılar bulan Banvit karşısında ev sahibi ekip, Colom'un kaydettiği basketlerle farkı açtı ve ilk çeyreği 27-13 üstün tamamladı.



İkinci çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. Bahçeşehir Koleji, Rautins'in üç sayılık basketiyle 15. dakikada farkı 17 sayıya çıkardı: 37-20. Emir Preldzic'in sportmenlik dışı faulü sonrası Banvit, farkı tek hanelere indirse de ev sahibi ekip, soyunma odasına 44-36 üstün gitti.



İkinci yarıda hücumlardan boş dönen rakibi karşısında Morgan'la pota altından, Oliver'le dış atışlardan sayılar üreten Banvit, 25. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 52-50. Çabuk toparlanan Bahçeşehir Koleji, Rautins ve Babb'ın sayılarıyla farkı açtı ve final periyoduna 62-55 önde girdi.



Son çeyrekte hücum ribauntlarında rakibine üstünlük kuran Banvit, hızlı hücumlarda kaydettiği sayılarla 34. dakikada farkı 3 sayıya (69-66) indirdi. Konuk ekip, boyalı alandan Oliver'in ürettiği basketle 36. dakikada ilk kez öne geçti: 70-72. Taraftar desteğini arkasına alan Bahçeşehir Koleji, Babb'ın üç sayılık basketiyle 39. dakikada üstünlüğü yeniden ele geçirdi: 79-76. Maçın son bölümünde serbest atışlardan bulduğu sayılarla üstünlüğünü sürdüren Bahçeşehir Koleji, sahadan 86-78 galip ayrıldı.



