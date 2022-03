Abdürrahim Albayrak: 'Kerem'i böyle transfer ettim'

Mustafa Cengiz döneminde Galatasaray Başkanvekilliği görevini yürüten Abdürrahim Albayrak, kendi dönemleriyle ilgili bir açıklama yaptı.



Abdürrahim Albayrak, "Merhum Mustafa Cengiz başkanımı rahmetle anıyorum. Selahattin Beyazıt ve kendisiyle çalışmaktan gurur duyduğum Duygu Yarsuvat başkanımı rahmetle anıyorum. Hepsinin mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Yönetim dönemimizde gece-gündüz çok çalıştık. Rahmetli başkanımız beyin ameliyatından çıkıp gözlerini açtığında bana, 'Abdurrahim bankaları ne yaptın?' dedi bana. Öyle bir başkanımızı kaybettik. Elimizden gelen her şeyi yaptık." dedi.



"ADA NAMUS SÖZÜMDÜ"



"Bu kürsüden sizlere söz vermiştim. 'Ada namus sözümüzdür, her ne olursa olsun halledeceğiz' demiştim." diyen Albayrak, "Bu zafer, Burak Elmas başkanımızın dönemine nasip oldu. Onlarında emekleri var ama yönetimden ayrılınca da gerekli yerlerde konuşmaları yaptım." ifadelerini kullandı.



Albayrak, "Bu yaptıklarımızın gururunu ve huzurunu yaşıyoruz. 3,5 yıl içerisinde hatalarımız muhakkak vardır, zaman zaman da eleştiri aldık hepsine saygım sonsuz. Boynumuz kıldan incedir." açıklamasını yaptı.



"KEREM'İ BÖYLE TRANSFER ETTİM"



"Kerem Aktürkoğlu'nu Erzincanspor'dan transfer edişimin hikayesini bir anlatsam şaşırırsınız." diyen Albayrak, "Erzincanlı genel müdür yardımcımı Erzincan'a gönderdim. Onu almayı kafaya koymuştum. Kerem'i her hafta aradım, babasını da aradım. Babası da Rizelidir. Geçen sene 850 bin TL'ye oynadı. Galatasaray'a çok büyük katkısı olacak." ifadelerini kullandı.



Abdürrahim Albayrak, "Taylan transferinde büyük kulüpler devreye girmişti onu da başarıyla Galatasaray'a kazandırmıştık." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





