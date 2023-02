Abdullah Avcı: 'Manevi desteği hissettik'

"Bütün ülkenin manevi desteğini hissettik. Türkiye'nın takımı bugün Trabzonspor oldu. Rekabette olduğumuz takımların da takımı olduk. Tribünde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Malatyaspor ve nice takımın bayrakları. Oyunu değerlendirmeyeceğim ama 5-6 net pozisyonumuz vardı. 1 pozisyon verdik. Onun dışında oyuncularım oyun disiplinine sadık kaldılar. Bir sürü fırsatlar da var. Bu konsantrasyon, ufak da olsa bize bir avantaj sağladı. Kazanmak önemliydi. Bu kadar olumsuzlukta, insanları biraz mutlu edebilsek, kafalarını birazcık buraya çevirtebildiysek, bir tebessüm ettirebildiysek ne mutlu bize."

"BAYRAKLARI GÖRMEK GÜZELDİ"

"HAMSIK İLE KONUŞACAĞIZ"

"ALMANYA'DA BİR MAÇ OYNAYACAĞIZ"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Basel'i mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.Abdullah Avcı yaptığı açıklamada,dedi.Trabzonspor'a destek veren tüm kulüplere teşekkür eden Avcı,ifadelerini kullandı.İkinci maçı da kazanmak istediklerini söyleyen deneyimli çalıştırıcı,şeklinde konuştu.Avcı ayrıca,dedi.Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, tekniğin, taktiğin çok devreye girmediği günlerden geçtiklerini belirterek, "Maç, ülkemize maneviyat olarak çok güzel şeyler hissettirdi. Türkiye'nin her tarafının tek tuttuğu takım Trabzonspor'du." dedi.Kulüp başkanları ve her takımdan taraftarları karşılaşmada görmenin harika bir şey olduğunu ifade eden Avcı, şöyle devam etti:"Buraya gelen kulüp başkanlarına, sosyal medya her yerden destek verenlere, tribünlerde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Malatya, Adıyaman forması, bayrağı görmek harika bir şey. Hep bunu ifade ettim. Senelerdir telafuz ettim. Futbolun iyileştirme birleştirme gücü var. Bugün itibarıyla herkesin takımı Trabzonspor ile start verilmiş. Oyunlar oynanacak, kazanacak, kaybedilecek. Rekabet, saygı Türk futboluna katkı sağlayacaktır. Bugün Trabzon'da başlangıç olması, bu takımın teknik direktörü olarak beni mutlu ediyor. Umarım herkesin birbirine saygı gösterdiği süreç başlar."Oyuncularını tebrik eden Avcı, "Maçın başından sonuna kadar konsantrasyonlarını kaybetmediler, disipline, oyuna sadık kaldılar. İlk yarı 1 pozisyon haricinde pozisyon vermedik. Kalecinin devreye girdiği 5-6 net pozisyonumuz var. Bugün burada koparabilirdik." değerlendirmesinde bulundu.Avcı, bir hafta sonra oynayacakları müsabakada konsantrasyonların yüksek olacağını belirterek, "İnsanların yüzü, ülkenin yaşadığı süreçten kafasını çevirip biraz tebessüm ettirebildiysek, yüzünü güldürdüysek ne mutlu bize. Bu beni mutlu ediyor. Trabzonspor tarihinde Avrupa'da devam eden 16 takımdan biri olmak istiyoruz. Gelen taraftara teşekkür ederiz. Kulüp başkanları, taraftarlara buraya koşarak gelen insanlara saygılar sunuyorum. Haftaya umarım bunun tur olarak da karşılığını alırız." dedi.Avcı, Marek Hamsik'in geleceğine yönelik bir soru üzerine "Hamsik ile yarın sohbet edeceğiz, geleceğiyle vereceği karalarıyla ilgili. Ondan her türlü faydalanmak istiyoruz. Oturup yarın konuşacağız. O da hızla çalışıyor. Dönüş açısından daha iyi olabilir." diye konuştu.Basel maçı sonrası Avrupa'da hazırlık maçı oynayacaklarını kaydeden Avcı, "Almanya, Türklerin öok olduğu, yaşadığı yer. Geliri depremzedeler için özel maç oynayacağız. Basel'den orayı geçip, maçı oynayıp, Türkiye'ye döneceğiz." dedi.