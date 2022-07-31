Abdullah Avcı'dan stoper ve Mertens açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor maçının ardından transfer çalışmaları için konuştu.



Avcı, stoper arayışlarıyla ilgili gelen bir soruya, "Topa sahip olmak, oynamak çok önemli. Topu kullanan bir oyuncu olması gerekiyor. Edgar, Vitor profili, biri dengeli, biri hızlı uyumu iyiydi. Bugün Dorukhan'ı tercih ettim. Yoğun bir şekilde stoper için çalışma var. İki sezondur yüzde 95 transferler bitmiş sezona başladık. Yönetime teşekkür ediyorum. Bazen bir iki aksaklık olabilir. Sekiz tane stoperle görüştük. Birçok şeyle karşılaşabiliyorsun, bu zamana kadar gerçekleşmedi. Bir tane alacağız. Yoğun görüşmeler devam ediyor. Kulübe ve oyuna uygun bir tane tercih edeceğiz. Bu sene ligde yarış daha zorlu olacak. Ama biz de geçen sene rakip yok diye kazanmadık, biz kazanarak devam ettik. Sonuçlara göre değil, bu organizasyonu nasıl büyütüyoruz, o açıdan bakıyorum." yanıtını verdi.



MERTENS TRANSFERİ İÇİN AÇIKLAMA



Abdullah Avcı, "Dries Mertens'le ilgilendiğiniz yönünde haberler var. Bu iddialar doğru mu?" sorusunu, "Mertens kariyeri ve oyunculuğuyla çok büyük bir oyuncu. Bizim için ekonomik anlamda ulaşılabilir bir oyuncu gibi gözükmüyor." şeklinde yanıtladı.



Avcı, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak istediklerinin altını çizerek, "Ulaşılabilir hedef Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek. Avrupa'da her takımın organizasyonu var, kolay maç yok. Trabzonspor'un da gücü var. Umarım uzun zaman sonra play-off'tan gelen takım oluruz. Türk futbolu, Trabzonspor ve marka değeri adına o sahnede olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu .



Abdullah Avcı, bu sene başlamasına karar verilen Rezerv Lig hakkında, "Bir de Rezerv Lig diye bir şey açılıyor. İçeriğinin, şu an itibarıyla uygulamasının doğru olmadığını düşünüyorum. 12 sene önce bunun araştırmasını yapan bir teknik adamım ama Rezerv Lig'in rekabet içinde olması gerekiyor. Tesislerde Rezerv Lig oynanmaz, bu oyuncuya katkı sağlamaz. Uygulaması daha önce oldu. 21 Yaş Altı Ligi bir sene sonra kalktı. 'Rezerv Lig'i bugün kuruyoruz, bir hafta sonra başlıyoruz.' demek doğru değil. Rezerv Lig, açılımı başka türlü olursa katkı sağlayacağını düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.



