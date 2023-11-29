Abdullah Avcı'dan aynı performans

Abdullah Avcı, Trabzonspor'daki ilk döneminde 5 lig maçından 11 puan çıkarmıştı.
Tecrübeli hoca, ikinci döneminde de aynı performansı gösterdi. Milli ara öncesi 4 haftada 10 puanı hanesine yazdıran ve Fenerbahçe deplasmanında zafere uzanan bordo-mavililer, Sivasspor beraberliğiyle yine 5 maçta 11 puan topladı.
Başarılı teknik adam, üst üste oynayacakları kritik Kayserispor ve Gaziantep FK karşılaşmalarında seri yakalamak istiyor.
Tecrübeli hoca, ikinci döneminde de aynı performansı gösterdi. Milli ara öncesi 4 haftada 10 puanı hanesine yazdıran ve Fenerbahçe deplasmanında zafere uzanan bordo-mavililer, Sivasspor beraberliğiyle yine 5 maçta 11 puan topladı.
Başarılı teknik adam, üst üste oynayacakları kritik Kayserispor ve Gaziantep FK karşılaşmalarında seri yakalamak istiyor.
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