Abdullah Avcı'dan aynı performans

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili ekipte ilk döneminde ilk 5 maçta topladığı 11 puanlık performansı tekrarladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı'dan aynı performans
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29 Kasım 2023 13:01
Abdullah Avcı, Trabzonspor'daki ilk döneminde 5 lig maçından 11 puan çıkarmıştı.

Tecrübeli hoca, ikinci döneminde de aynı performansı gösterdi. Milli ara öncesi 4 haftada 10 puanı hanesine yazdıran ve Fenerbahçe deplasmanında zafere uzanan bordo-mavililer, Sivasspor beraberliğiyle yine 5 maçta 11 puan topladı.

Başarılı teknik adam, üst üste oynayacakları kritik Kayserispor ve Gaziantep FK karşılaşmalarında seri yakalamak istiyor.

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