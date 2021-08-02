Abdullah Avcı, bu sezon 'saldıracak'

Taraftarın maçlara gelecek olması ve kadrodaki güçlü hücumcular teknik direktör Abdullah Avcı'yı daha çok saldıran bir takım kurmaya zorladı.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı, bu sezon 'saldıracak'
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02 Ağustos 2021 09:42
Hamsik, Gervinho, Koita, Djaniny, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Bakasetas gibi rakipleri için ürkütücü hücumculara sahip olan Trabzonspor yeni sezonda çok daha agresif olacak.

Bu isimlere bir de golcü transferi eklenmesiyle gücüne güç katacak olan bordo mavili takımda teknik direktör Abdullah Avcı'dan beklenti büyük....

Tecrübeli çalıştırıcı da bu beklentinin farkında olduğu için tedbirli oyun anlayışından vazgeçmiş durumda.

Yöneticilerle yaptığı görüşmelerde daha hücumcu bir takım olacaklarını belirten Avcı, futbolcularını da yeni sisteme adapte etmek için büyük uğraş veriyor.

Ağaoğlu memnun

Taktik idmanlarda sürekli olarak rakip yarı alanda baskı kurup topa sahip olmak için özel çalışmalar yapılıyor. Abdullah Avcı futbolcularıyla yaptığı konuşmalarda sık sık yeni sezonda taraftarın önünde oynayacaklarını hatırlatıyor.

İç saha maçlarında dolu tribünlerin kendilerinden gol bekleyeceğini söyleyen başarılı çalıştırıcı, oyuncularının hücumda daha cesur olmalarını istiyor Başkan Ahmet Ağaoğlu da hocanın bu tavrından memnun.

Sürekli olarak idmanları takip eden bordo mavililerin başkanı, özlenen hücumcu Trabzonspor'un sinyallerini görmekten keyif alıyor. 


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