Abdülkerim'in aklı Milli Takım'da

Galatasaray'da harika bir sezon geçiren ve Süper Lig'in en iyi stoperleri arasına ismini yazdıran Abdülkerim Bardakcı, en büyük hayallerinden birini hala gerçekleştirememiş olmanın üzüntüsünü yaşıyor.
Son Milli Takım kampından sakatlığı nedeniyle çıkarılan 28 yaşındaki savunmacı, 1 kez de olsa Ay-Yıldızlı formayı sırtına geçirmenin hayalini kuruyor.
Başarılı isim, bir sonraki milli kadroda teknik direktör Stefan Kuntz'tan davet bekliyor.
Son Milli Takım kampından sakatlığı nedeniyle çıkarılan 28 yaşındaki savunmacı, 1 kez de olsa Ay-Yıldızlı formayı sırtına geçirmenin hayalini kuruyor.
Başarılı isim, bir sonraki milli kadroda teknik direktör Stefan Kuntz'tan davet bekliyor.