Abdülkadir Ömür: 'Henüz bir şey başarmış değiliz'

Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup eden Trabzonspor'da ilk golü atan Abdülkadir Ömür, karşılaşma sonrasında konuştu.



İşte Ömür'ün sözleri;



"HENÜZ BİR ŞEY BAŞARMIŞ DEĞİLİZ"



"Çok mutluyuz, gururluyuz. Yenilmezlik serimiz devam ediyor. Şampiyonluğa oynayan bir takımız. Maç maç bakıyoruz, henüz hiçbir şey başarmış değiliz. Her maçımızı kazanmak istiyoruz."



"ORTA KESTİM, GOL OLDU"



"Kaleciyle defans hattına kesmek istedim. Orta kesmiştim ama topa sert vurduğum için gol oldu. Güzel, kilit bir goldü. O dakikaya kadar iyi oynayamıyorduk. Erce ağabeye de geçmiş olsun diyorum buradan. Oynamak istiyordu bugün."





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