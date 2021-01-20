Abdülkadir Ömür ameliyat için İstanbul'a geldi

Fulya Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altına alınan Abdülkadir, kontrollerin ardından ameliyat edilecek

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Abdülkadir Ömür ameliyat için İstanbul'a geldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ocak 2021 15:37
Trabzonspor'un İttifak Holding Konyaspor ile yaptığı maçta sakatlanan bordo-mavili futbolcu Abdülkadir Ömür, İstanbul'a geldi.

Karşılaşmada rakip oyuncu Ömer Ali Şahiner ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanan ve ayağında kırık olduğu açıklanan Abdülkadir, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ile İstanbul'a gelerek Fulya Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Abdülkadir kontrollerin ardından ameliyat edilecek.

TRT Spor'un haberine göre; Ayağında kırık tespit edilen Abdülkadir Ömür, en az 3 ay sahalardan uzak kalacak



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için