UEFA Uluslar Lig B 3. Grup'ta yer alan A Milli Takımımız, Sırbistan'ı ağırladı. Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadelede 2-0 geriye düşmemize rağmen geri döndük. Ay-Yıldızlılarımız durumu 2-2 yaptı ma 3. gol için zaman yetmedi ve 1 puanla yetinmek zorunda kaldık.



Sırbistan'ın gollerini 21. dakikada Sergej Milinkovic-Savic ve 49. dakikada Aleksandar Mitrovic (penaltı) kaydetti. A Milli Takım'ın golleri 56. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 76. dakikada Ozan Tufan'dan geldi.



A Milli Takımımızın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, 90+1. dakikada ikinci sarı kartla oyunda dışında kaldı.



Grupta galibiyeti olmayan Milli Takımımız, bu beraberliğin ardından puanını 3'e yükseltti. Son sıradaki Sırbistan da 2 puana ulaştı.



A Milli Takımımız, bir sonraki maçında Rusya'yı ağırlayacak. Karşılaşma 15 Kasım Pazar günü oynanacak.



ŞENOL GÜNEŞ'TEN 3 DEĞİŞİKLİK



UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında Sırbistan'ı Türk Telekom Stadı'nda konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, son maça göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.



Ay-yıldızlı ekibin grupta son oynadığı Rusya maçında ilk 11'de sahaya çıkan Ozan Kabak cezası nedeniyle bu mücadelede yer alamadı. Efecan Karaca da sakatlığı nedeniye kadrodan çıkarılmıştı. Güneş, Rusya karşısında ilk 11'de sahaya sürdüğü Umut Meraş'ı ise bu mücadelede yedekler arasında tuttu.



Deneyimli teknik adam bu üç ismin yerine Okay Yokuşlu, Hasan Ali Kaldırım ve Cengiz Ünder'i Sırbistan karşısında ilk 11'de şans verdi.



Milli takımda sakatlığı süren Çağlar Söyüncü ise maç kadrosunda yer almadı.



Türkiye, Sırbistan mücadelesinde, Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mahmut Tekdemir, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman ve Burak Yılmaz ilk 11'iyle sahaya çıktı.



MAHMUT TEKDEMİR STOPERDE



A Milli Takım'da Ozan Kabak cezası, Çağlar Söyüncü de sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayınca teknik direktör Şenol Güneş, gerçek mevki orta saha olan Mahmut Tekdemir'i bu mücadelede stopere çekti.



Sırbistan mücadelesinde, milli takımın stoper ikilisini Merih Demiral ve Mahmut Tekdemir oluşturdu.



Ay-yıldızlı ekibin maç kadrosunda Merih Demiral dışında esas mevki stoper olan başka oyuncu bulunmuyor.



CENGİZ ÜNDER 11'DE



Teknik direktör Şenol Güneş, Rusya karşılaşmasında ikinci yarıda oyuna giren ve maçın en etkili ismi olarak gösterilen Cengiz Ünder'i Sırbistan karşısında ilk 11'de sahaya sürdü. Cengiz, sağ kanatta mücadeleye başladı.



LOCALARA SEYİRCİ ALINDI



Ay-yıldızlı ekibin, Sırbistan'ı konuk ettiği mücadelede TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla loca alanlarına yüzde 50 kapasite oranında seyirci alındı.



Localara sadece TFF'nin davetlileri ve TFF Taraftar Kulübü üyelerinden oluşan biletli misafirler girebildi.



Turnikelerde ateş ölçümü yapılan ve özel güvenlik yetkililerince doldurtulan "Epidemiolojik Form" ile girişler sağlandı.



217 GÜN SONRA TARAFTARLI MAÇ



A Milli Futbol Takımının, Sırbistan ile oynadığı mücadele ile Türkiye'de 217 gün sonra bir futbol karşılaşmasına seyirci alındı.



Son olarak 12 Mart 2020'de Medipol Başakşehir ile Kopenhag arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında tribünde taraftarlar yer almıştı.



O karşılaşmadan sonra ise hiçbir maçta tribünlere taraftar alınmamıştı.



Türkiye ile Sırbistan arasında oynanan karşılaşmaya loca alanlarına yüzde 50 kapasite oranında seyirci alındı.



A MİLLİ TAKIM HIZLI BAŞLADI



A Milli Takım, Sırbistan maçına oldukça istekli başladı. İlk dakikada 2, dört dakikada ise toplam 4 şut çeken A Milli Takım, Sırbistan kalesinde erken bir gol bulabilmek adına ataklarını sürdürdü. Ay-Yıldızlılarımız, Uluslar Ligi'nde iddiasını sürdürebilmek için gol ararken, Sırbistan dakikalar ilerledikçe daha çok topla oynmaya başladı.



SIRBİSTAN'DAN SÜRPRİZ GOL



Dakikalar ilerledikçe dengeli bir oyuna dönüşen maç, sürpriz gole sahne oldu. Karşılaşmanın 21. dakikasında Sol kanatta topla buluşan Ristic'in ortasına Hasan Ali Kaldırım'a rağmen iyi yükselen Milinkovic-Savic, yaptığı kafa vuruşuyla Sırbistan'ı 1-0 öne geçiren golü attı.



HASAN ALİ KALDIRIM SAKATLANDI



A Milli Takım'ın Sırbistan ile oynadığı Uluslar Ligi maçında Hasan Ali Kaldırım sakatlık yaşadı ve ilk yarıda oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sırbistan'ın 21. dakikada Sergej Milinkovic-Savic ile attığı golün ardından Hasan Ali Kaldırım, kenara değişiklik işareti yaptı. Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlık nedeniyle değişiklik istemesinin ardından oyuncu değişikliği 27. dakikada gerçekleşti. Kenara gelen Hasan Ali Kaldırım'ın yerine Umut Meraş oyuna dahil oldu.



A Milli Takımımız, ilk yarıda beraberlik için etkili ataklar geliştiremeyince, Sırbistan'ı ağırladığımız maçta soyunma odasına 1-0 geride gittik.



İKİNCİ YARIYA ŞOKLA BAŞLADIK!



Soyunma odasından sahaya umutlu gelen A Milli Takımımız, ikinci yarının 2. dakikasında penaltı şokuyla sarsıldı. Maçta dakikalar 47'yi gösterdiğinde, Milinkovic-Savic, Okay'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Kabakov penaltı noktasını gösterdi. Karşılaşmanın 49. dakikasında topun başına gelen Aleksandar Mitrovic hata yapmadı ve Sırbistan durumu 2-0'a getirdi.



HAKAN ÇALHANOĞLU UMUTLANDIRDI



A Milli Takımımız fizik olarak etkisiz kaldığı maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen oyundan kopmadı. Karşılaşmanın 56. dakikasında Kenan Karaman ile yaptığı duvar pası sonucunda ceza sahası içinde topla buluşan Hakan Çalhanoğlu, kaleci Dmitrovic ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruş yaparak ve farkı 1'e indirdi.



OZAN TUFAN DOKUNDU VE BERABERLİK!



Ay-Yıldızlılarımız, farkı azaltmasının ardından berabrlik golü için Sırbistan kalesine yüklenmeye başladı. A Milli Takımımızın etkili olmaya başladığı anlarda yarı sahasından çıkmayan Sırbistan, korku dolu anlar yaşamaya başladı. Baskılı oyunla Sırbistan'ı zora sokan Millilerimiz, beklediği beraberlik golünü buldu. Karşılaşmanın 76. dakikasında Sırbistan ceza sahasında yaşanan karambolde Kenan'ın vuruşunu Sırbistan savunması uzaklaştırmak istedi. Dönen topa bir kez daha vuran Hakan Çalhanoğlu'nun şutunda kale önünde son dokunuşu yapan Ozan Tufan durumu 2-2'ye getirdi.



MERİH DEMİRAL ÇİZGİDEN ÇIKARDI



Maçın berabere olmasının ardından Sırbistan yeniden risk alarak kalemize gelmeye başladı. Karşılaşmanın 81. dakikasında; kalemizde ciddi bir tehlike yaşadık. Savunmamızın yıldız isimlerinden Mertih Demiral, Mert Günok'u geçen ve ağlara gitmek üzere olan topu çizgi üzerinde uzaklaştırarak büyük alkış aldı. Karşılaşmanın kalan bölümünde A Milli Takımımız öne geçmek için ataklar geliştirmesine rağmen istediği sonuca ulaşamadı ve 1 puanla 90 dakikayı tamamladık.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



2. dakikada milli takımın sol kanattan kullandığı kornerde Cengiz, Hakan'a pasını attı. Hakan sol çaprazdan kaleyi gördüğü pozisyonda çok sert vurdu. Kaleci Dmitrovic'ten dönen topu, savunma uzaklaştırdı.

21. dakikada Sırbistan öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Ristic'in ceza sahasına yaptığı ortada Milinkovic topa kafayı vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 0-1.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



47. dakikada Kolarov'un soldan kullandığı kornerde arka direğe hareketlenen Milenkovic'in kafayla vurduğu top az farkla üstten auta çıktı.

48. dakikada konuk takımda Milinkovic ceza sahasında Okay Yokuşlu ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca Bulgar hakem Georgi Kabakov penaltı kararı verdi. 49. dakikada penaltıyı kullanan Aleksandar Mitrovic, meşin yuvarlak ile kaleci Mert Günok'u ayrı köşelere gönderdi: 0-2

57. dakikada milliler farkı 1'e indirdi. Sırbistan yarı alanının ortalarında Zeki Çelik'ten topu alan Hakan Çalhanoğlu, ceza alanı ön çizgisi üzerindeki Kenan Karaman ile duvar pası yaptı. Ceza sahasına giren ve kaleci Dmitrovic ile karşı karşıya kalan Hakan'ın hafif sağ çaprazdan vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2

65. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Aleksandar Mitrovic, dar açıya rağmen şutunu çekti. Kaleci Mert Günok'un müdahale ettiği meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Savunmadaki Mahmut Tekdemir tehlikeyi uzaklaştırdı.

70. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Cengiz Ünder'in sert şutunda kaleci Dmitrovic, yakın direk dibinde topun ağlara gitmesini önledi.

76. dakikada Türkiye, beraberliği sağladı. Ceza sahasına gelen ortada Sırbistan savunmasının uzaklaştıramadığı top penaltı noktası civarındaki Kenan Karaman'ın önünde kaldı. Milli futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü. Ceza sahası ön çizgisi gerisindeki Hakan Çalhanoğlu, kendisine gelen topa bekletmededen kaleye göndermek istedi. Ancak yerden seken meşin yuvarlak altı pas üzerindeki Ozan Tufan'a pas oldu. Ozan, bekletmeden yaptığı plaseyle topu ağlarla buluşturdu: 2-2

81. dakikada Lazovic'in sağdan ortasında arka direkte yükselen Vlahovic'in kafayla vurduğu topu savunmadaki Merih Demiral çizgiden çıkararak mutlak bir golü engelledi.

86. dakikada Milinkovic'in şutunda kaleci Mert Günok sağına gelen topu uzanarak çıkardı.

90+1. dakikada Kolarov'un sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Mert son anda topu kornere çeldi.