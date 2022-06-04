A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi C Ligi 1. Grubu ilk maçında Faroe Adaları ile karşı karşıya geldi.



Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı A Milli Takım, 4-0'lık skorla kazandı.



Karşılaşmada A Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Cengiz Ünder, 47. dakikada Halil Dervişoğlu, 82. dakikada Serdar Dursun ve 85. dakikada Merih Demiral attı.



Bu sonucun ardından Milli Takım, gruba 3 puanla başladı. Faroe Adaları ise puansız başlangıç yaptı.



Grubun bir sonraki haftasında A Milli Takım, 7 Haziran'da Litvanya deplasmanına gidecek. Faroe Adaları, sahasında Lüksemburg'u ağırlayacak.



STEFAN KUNTZ'TAN 3 DEĞİŞİKLİK



A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, ay-yıldızlı ekibin son oynadığı İtalya karşılaşmasına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.



Kuntz, İtalya maçında ilk 11'de yer alan Altay Bayındır, Rıdvan Yılmaz ve Ozan Kabak'ın, yerine Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu ve Halil Dervişoğlu'nu ilk 11'de şans verdi.



Stefan Kuntz, hücum ağırlıklı bir kadroyu sahaya sürdü. Ay-yıldızlı ekip mücadeleye, Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Dorukhan Toköz, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu Halil Dervişoğlu ve Enes Ünal ilk 11'iyle çıktı.



FERDİ KADIOĞLU İLK MAÇINA ÇIKTI



Teknik direktör Stefan Kuntz, A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet ettiği Ferdi Kadıoğlu'na ilk 11'de şans verdi. Kuntz, Ferdi'ye sol bekte görev verdi.



Milli Takım kadrosuna ilk kez davet edilen diğer oyunculardan Doğan Alemdar ve Tiago Çukur yedekler arasında yer alırken, Eren Elmalı ve Cenk Özkaçar ise maç kadrosuna alınmadı.



SESSİZLİĞİ CENGİZ ÜNDER BOZDU



Karşılaşmada ilk gol Cengiz Ünder'den geldi. Enes'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem'in vuruşu kaleci Nielsen'den döndü. Dönen topu alan Cengiz Ünder, ceza sahası dışından da olsa boş kaleye ağları buldu ve Milli Takım'ı 1-0 öne geçirdi.



Karşılaşmanın ilk yarısı Cengiz Ünder'in golüyle 1-0 üstünlüğümüzle sona erdi.



KUNTZ'TAN İKİ HAMLE



A Milli Takım'da Stefan Kuntz, devre arasında iki değişikliğe gitti. Çağlar Söyüncü ve Kerem Aktürkoğlu kenara geldi. Kaan Ayhan ve Doğukan Sinik oyuna girdi.



HALİL DERVİŞOĞLU'NDAN ŞIK GOL



A Milli Takım'ın karşılaşmadaki ikinci golü Halil Dervişoğlu'ndan geldi. Topla birlikte sol çaprazdan ceza sahasına giren genç futbolcu, yerden bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.



SERDAR DURSUN'DAN KAFA GOLÜ



A Milli Takım'da 82. dakikada sahneye Serdar Dursun çıktı. Tecrübeli futbolcu, Hakan Çalhanoğlu'nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselerek farkı 3'e çıkardı.



SON GOL MERİH'TEN



Karşılaşmada son gol Merih Demiral'dan geldi. Yunus Akgün'ün pasıyla ceza sahasında topla buluşan başarılı savunma oyuncusu, yerden bir vuruş yaparak maçı 4-0 olarak tayin etti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



33. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun soldan ortasında savunmanın arkasına sarkan Enes Ünal, topu kontrol edip vurmak istedi, kaleci Nielsen meşin yuvarlağı kornere çeldi.



34. dakikada soldan kullanılan kornerde Enes Ünal ön direkte kafayla vurdu, top auta gitti.



37. dakikada Enes Ünal'ın kendi yarı alanından attığı ara pasa hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda kalesini terk eden kaleci Nielsen topun önüne yatarak meşin yuvarlağın kaleye gitmesini engelledi. Nielsen'den seken topu ceza sahası dışı sağ çaprazında karşılayan Cengiz Ünder düzgün bir vuruşla uzak mesafeden topu boş kaleye göndererek skoru 1-0 yaptı.



Mücadelenin ilk yarısı Türkiye'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





47. dakikada Enes Ünal'ın pasıyla orta sahada topla buluşan Halil Dervişoğlu, rakip ceza sahasına kadar meşin yuvarlağı sürerek düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0



64. dakikada rakibinden önce topu kaparak hızla ceza sahasına yönelen Dorukhan Toköz'ün ceza yayı üzerinden vuruşunda top kalecide kaldı.



82. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sağdan kullandığı kornerde Serdar Dursun'un altı pas üzerinden yaptığı kafa vuruşunda top kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 3-0



85. dakikada sağ taraftan başlayan atakta peş peşe paslarla ceza sahasına giren ay-yıldızlı ekipte Yunus Akgün'ün topuk pasıyla Merih Demiral sağda topla buluştuktan sonra çaprazdan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-0



Karşılaşma ay-yıldızlı ekibin 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Stat: Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Trustin Farrugia Cann, Luke Portelli, Edward Spiteri (Malta)



Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü (Dk. 46 Doğukan Sinik), Ferdi Kadıoğlu, Dorukhan Toköz (Dk. 66 Salih Özcan), Cengiz Ünder (Dk. 80 Yunus Akgün), Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 46 Kaan Ayhan), Halil Dervişoğlu (Dk. 65 Serdar Dursun), Enes Ünal



Faroe Adaları: Nielsen, Davidsen, Askhham, Faero, Joensen, Jonsson (Dk. 53 Andreasen), Hansson (Dk. 86 Mikkelsen), Gunnar Vatnhamar, Solvi Vatnhamar (Dk. 86 Edmundsson), Rolantsson (Dk. 53 Agnarsson), Johannesen (Dk. 53 Olsen)



Goller: Dk. 37 Cengiz Ünder, Dk. 47 Halil Dervişoğlu, Dk. 82 Serdar Dursun, Dk. 85 Merih Demiral (Türkiye)



Sarı kartlar: Dk. 25 Çağlar Söyüncü, Dk. 45+1 Cengiz Ünder (Türkiye), Dk. 32 Gunnar Vatnhamar, Dk. 45+1 Hansson (Faroe Adaları)









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