A Milli Kadın Futbol Takımı'nın İsviçre maçı ücretsiz

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 12 Temmuz Cuma günü Kocaeli Stadyumu'nda oynayacağı İsviçre maçı ücretsiz izlenebilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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A Milli Kadın Futbol Takımı'nın İsviçre maçı ücretsiz
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10 Temmuz 2024 18:13
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta İsviçre ile Kocaeli'de oynayacağı maç ücretsiz izlenebilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda 12 Temmuz Cuma günü saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı bedel ödenmeden takip edilebilecek.

Karşılaşmayı izlemek isteyenler, bugün Passo üzerinden ücretsiz biletlerini alabilecek.

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