A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki son maçında Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.Barış ve Dostluk Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşma, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.Millilerin grubundaki diğer karşılaşmada ise Fransa ile İsviçre, aynı günde saat 17.30'da karşılaşacak.Gruptaki ilk maçında Fransa'ya 71-69 yenilen Türkiye, ikinci karşılaşmada ise İsviçre'yi 91-67 mağlup etti.Turnuvada birer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlılar, ev sahibi Yunanistan'a karşı galip gelmesi halinde grup ikincisi olarak çeyrek finale çıkacak. Milliler, karşılaşmayı kaybetmesi halinde ise turnuvaya veda edecek.A Grubu'nda ikide iki yapan Fransa, lider olarak son 8 arasına kalmayı garantilemişti.