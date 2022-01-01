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76ers, bu yaz James Harden'ı kovalayabilir!

Philadlephia 76ers'ın, yaz aylarında Brooklyn Nets süperstarı James Harden'ı almaya çalışacağına dair 'söylentilerin dolaştığı' iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadlephia 76ers'ın, yaz aylarında Brooklyn Nets süperstarı James Harden'ı almaya çalışacağına dair 'söylentilerin dolaştığı' iddia edildi.

76ers, 2020-21 sezonunda Harden için takas yapmaya çalışmış olsa da, Houston Rockets kendisini Nets'e yollamıştı. 76ers başkanı Daryl Morey'nin Harden'a olan ilgisinin ise halen devam ettiğine inanılıyor.

Harden, Nets ile bu sezon bir uzatma imzalamamaya karar verdiği için, bu yaz serbest oyuncu olacak.

76ers'ın son takas tarihinden önce kendisini göndermediği takdirde, Simmons karşılığında Harden için bir imza ve takas anlaşması kovalayabileceği düşünülüyor.

Substack'tan Marc Stein, bu durum hakkında şunları söyledi:

"Harden'ın Ekim ayında Nets'ten gelen kazançlı bir uzatma teklifini geri çevirmesinin ardından, bu yaz takım değiştirmeye açık olduğunu ima ettiği konusunda lig genelinde konuşulan ve Morey'ye beklemesi için gereken cesareti sağlayan söylentilerin dolaştığının da belirtilmesi gerek."


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