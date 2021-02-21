63 yılın en kötüsüne sadece 1 kaldı

Göztepe'ye 1-0 yenilen Fenerbahçe, bu sezon ligde yaptığı maçlarda iç sahada 5. mağlubiyetini yaşadı.



Süper Lig'in 63. sezonu olan 2020/21'de Fenerbahçe, evinde oynadığı 13 maçta 5 kez mağlup oldu. Süper Lig tarihinde sarı lacivertliler, daha önce 3 kez bu yenilgi sayısına ulaşmıştı.



Fenerbahçe, Kadıköy'de 1 mağlubiyet daha alması durumunda en kötü rakamına ulaşacak.



Fenerbahçe'nin evinde en fazla mağlup olduğu sezonlar



2020/21: 5

1992/93: 5

1987/88: 5

1968/69: 5



KADIKÖY'DE 'SERİ' MAĞLUBİYETLER



Sahasında İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ve Galatasaray'a yenilen Fenerbahçe, son olarak Göztepe karşısında da puan elde edemedi.



Sarı-lacivertli takımın bu mağlubiyetleri iç sahada üst üste 3 (İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor) ve 2 (Galatasaray, Göztepe) maçlık periyotlarda yaşaması ise dikkati çekti.



