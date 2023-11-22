3 Bant Bilardo Şampiyonası sona erdi

Ankara'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası Erkekler 3. Etap müsabakaları tamamlandı.



Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre federasyonun Gölbaşı'ndaki tesislerinde yapılan organizasyonun 3. etap müsabakaları şampiyonu Tarık Yavuz oldu.



Organizasyonda Furkan Şenel ikinci, Tolgahan Kiraz ve Burak Haşhaş ise üçüncü olma başarısı gösterdi.





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