3 Bant Bilardo Şampiyonası sona erdi

3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası Erkekler 3. Etap müsabakaları sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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3 Bant Bilardo Şampiyonası sona erdi
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22 Kasım 2023 18:56
Ankara'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası Erkekler 3. Etap müsabakaları tamamlandı.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre federasyonun Gölbaşı'ndaki tesislerinde yapılan organizasyonun 3. etap müsabakaları şampiyonu Tarık Yavuz oldu.

Organizasyonda Furkan Şenel ikinci, Tolgahan Kiraz ve Burak Haşhaş ise üçüncü olma başarısı gösterdi.

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