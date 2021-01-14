20 maç, 14 gol: Cyle Larin

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Cyle Larin, gollerine bir yenisini daha ekledi.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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20 maç, 14 gol: Cyle Larin
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14 Ocak 2021 10:00
Beşiktaş'ın formda golcüsü Cyle Larin, dün akşamki Çaykur Rizespor mücadelesine de damgasını vurdu.

Kanadalı futbolcu, yedek kulübesinde başladığı Türkiye Kupası karşılaşmasına ikinci yarının başında Vincent Aboubakar'ın yerine dahil oldu.

Mücadelenin 85. dakikasında Necip Uysal'ın pasını iyi değerlendirip golünü atan Larin, takımına çeyrek finali getirdi. 25 yaşındaki futbolcu, bu golle Kara Kartal'da bu sezondaki gol sayısını 20 maç sonunda 14'e yükseltti.



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