20 maç, 14 gol: Cyle Larin

Beşiktaş'ın formda golcüsü Cyle Larin, dün akşamki Çaykur Rizespor mücadelesine de damgasını vurdu.
Kanadalı futbolcu, yedek kulübesinde başladığı Türkiye Kupası karşılaşmasına ikinci yarının başında Vincent Aboubakar'ın yerine dahil oldu.
Mücadelenin 85. dakikasında Necip Uysal'ın pasını iyi değerlendirip golünü atan Larin, takımına çeyrek finali getirdi. 25 yaşındaki futbolcu, bu golle Kara Kartal'da bu sezondaki gol sayısını 20 maç sonunda 14'e yükseltti.
Kanadalı futbolcu, yedek kulübesinde başladığı Türkiye Kupası karşılaşmasına ikinci yarının başında Vincent Aboubakar'ın yerine dahil oldu.
Mücadelenin 85. dakikasında Necip Uysal'ın pasını iyi değerlendirip golünü atan Larin, takımına çeyrek finali getirdi. 25 yaşındaki futbolcu, bu golle Kara Kartal'da bu sezondaki gol sayısını 20 maç sonunda 14'e yükseltti.