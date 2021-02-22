2 yeni transfer gibi: Luyindama & Etebo

Kulübedeki yıldızlar Kasımpaşa ve Alanya maçlarında 11'de sahaya çıktı, performanslarıyla alkış aldı. İkilinin kusursuz oyunu, camiada da 'iki yeni transfer' şeklinde yorumlandı.



Marcao ile birlikte değişilmez ikili olan Luyindama, Donk'un başarılı oyunu sonrasında kulübeye çekilmişti. Bir yandan da oyun kurma özelliğinden yararlanmak adına Donk'u tercih eden Fatih Terim, Hollandalı oyuncuyu kupadaki Alanya yenilgisi sonrasında 11'den kesti.



Kasımpaşa karşısında zorlu hava şartları nedeniyle fizik gücü yüksek bir 11 sahaya süren Terim, savunmada Luyindama'yı, orta alanda da Etebo'yu görevlendirmişti.



Forma rekabeti artıyor



İki oyuncu da Lacivert-Beyazlılar karşısında müthiş bir oyun ortaya koyunca tecrübeli hoca, önceki günkü Alanya mücadelesinde de Luyindama ve Etebo'yu tercih etti.



İkili yine kusursuz bir oyunla teknik heyeti mest etti ve camiada bu performanslar 'İki yeni transfer' şeklinde yorumlandı. Oyuncuların yükselen performansı forma rekabetini de artıracak gibi görünüyor.



