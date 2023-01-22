16. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali, İtalya'da başladı

16. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin (EYOF 2023) açılış töreni yapıldı.
İtalya'nın Friuli Venezia Giulia bölgesinde gerçekleştirilen açılış töreninde Türk bayrağını milli kısa kulvar sürat patenci Muhammed Bozdağ, organizasyonun sembolik ağacını ise milli alp disiplini sporcusu Defne Akgerman taşıdı.
Friuli Venezia Giulia'nın yanı sıra komşu ülkelerin Spittal (Avusturya) ve Planica (Slovenya) bölgelerinde 28 Ocak'a kadar sürecek organizasyonda Türkiye'yi 24 milli sporcu temsil edecek.
İtalya'nın Friuli Venezia Giulia bölgesinde gerçekleştirilen açılış töreninde Türk bayrağını milli kısa kulvar sürat patenci Muhammed Bozdağ, organizasyonun sembolik ağacını ise milli alp disiplini sporcusu Defne Akgerman taşıdı.
Friuli Venezia Giulia'nın yanı sıra komşu ülkelerin Spittal (Avusturya) ve Planica (Slovenya) bölgelerinde 28 Ocak'a kadar sürecek organizasyonda Türkiye'yi 24 milli sporcu temsil edecek.
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