Almanya Bundesliga'da 8. hafta mücadelesinde Bruno Labbadia'danın takımı Wolfsburg ile Niko Kovac'ın çalıştırdığı Bayen Münih kozlarını paylaştı.Volkswagen Arena'da oynanan karşılaşmadaBayern'in gollerini 30 ve 48. dakikalarda Robert Lewandowski ile 72'de James Rodriguez kaydetti. Wolfsburg'un golünü 63'te Weghorst attıÖte yandan Bayern Münih'te Arjen Robben 57. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Alınan bu sonucun ardından Wolfsburg 9 puanda kalırken, Bayern Münih 3 hafta sonra kazanarak 16 puana çıktı. Wolfsburg'un da 3 puan hasreti 6 maça çıktı ve 9 puanda kaldılar.Ligin bir sonraki haftasında Wolfsburg deplasmanda F.Düsseldorf ile karşılaşacak. Bayern Münih de Mainz deplasmanına gidecek