New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson, playofflarda Memphis Grizzlies ve yıldız oyuncu Ja Morant ile karşı karşıya gelebilme ihtimali hakkında konuştu.



Pelicans, bu sezonun başlarında Batı Konferansı'nın en iyi takımları arasında olsa da, şu anda 10. sıraya gerilemiş durumda ve play-in turnuvası potasında yer alıyor.



Zion, New Orleans'ın playofflara kalması durumunda Batı'da şu anda ikinci sırada yer alan Grizzlies ekibi ile karşılaşma ihtimali üzerine şu açıklamaları yaptı:



"Harika bir playoff serisi olurdu. Tüm söyleyebileceğim bu. Ama bir rakip olarak, kaybedeceğimi falan söyleyemem tabii ki. Sahada kimseyi arkadaş olarak görmem. Sadece kazanmak isterim. Saha dışında yine aramız iyi olabilir. Ama bir kez sahaya ayak bastık mı, peşinizdeyim demektir. Bunu kişisel mesele haline getirecek olan varsa, getirebilir. Benim saha içindeki tutumum bellidir.



Bence Memphis harika bir takım. Harika bir playoff serisi olurdu diye düşünüyorum."



Sakatlığı nedeniyle bu sezon sadece 29 maça çıkabilen Williamson, 26.0 sayı, 7.0 ribaund ve 4.6 asist ortalamalarına sahip.





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