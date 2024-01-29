Zaha, ligdeki dokuzuncu golünü attı

Gaziantep FK karşısında Galatasaray'ın ilk golünü atan Wilfried Zaha, bu sezon Süper Lig'de 9. kez ağları havalandırdı.
Fildişi Sahilli futbolcu, ligdeki maçlarda daha önce 8 kez topu filelerle buluşturmuştu. Zaha, ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de bir kez skor üretmişti.
Galatasaray'ın ikinci golünü kaydeden Barış Alper Yılmaz ise bu sezon ligde ilk kez topu ağlara yolladı.
Fildişi Sahilli futbolcu, ligdeki maçlarda daha önce 8 kez topu filelerle buluşturmuştu. Zaha, ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de bir kez skor üretmişti.
Galatasaray'ın ikinci golünü kaydeden Barış Alper Yılmaz ise bu sezon ligde ilk kez topu ağlara yolladı.