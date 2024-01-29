Zaha, ligdeki dokuzuncu golünü attı

Galatasaray'ın Gaziantep FK'ya karşı ilk golünü atan Wilfried Zaha, bu sezon Süper Lig'de 9. kez gol attı.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Zaha, ligdeki dokuzuncu golünü attı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ocak 2024 23:17
Gaziantep FK karşısında Galatasaray'ın ilk golünü atan Wilfried Zaha, bu sezon Süper Lig'de 9. kez ağları havalandırdı.

Fildişi Sahilli futbolcu, ligdeki maçlarda daha önce 8 kez topu filelerle buluşturmuştu. Zaha, ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de bir kez skor üretmişti.

Galatasaray'ın ikinci golünü kaydeden Barış Alper Yılmaz ise bu sezon ligde ilk kez topu ağlara yolladı.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery