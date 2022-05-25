Yusuf Yazıcı'nın menajeri: 'Öncelik CSKA'da'

Lille'den kiralık olarak CSKA Moskova'da forma giyen Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, Rus basınına açıklamalarda bulundu.



Cebeci, "Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova'da kalmak istiyor. Hayatta neler olacağını bilemeyiz, her şey olur. CSKA Moskova, Lille ile anlaşamazsa Avrupa'dan teklif yapan kulüpleri değerlendireceğiz. Ancak, önceliğimiz CSKA Moskova'da kalmak. İkinci tercihimiz ise Avrupa'da iyi bir kulüp olacak." ifadelerini kullandı.



Yusuf Yazıcı'nın menajeri, "Yusuf, Lille'e geri dönmek istemiyor. CSKA Moskova'da kalmak istiyor. Burada büyük bir aile var ve Yusuf da bunun bir parçası." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



Lille'den CSKA Moskova'ya 11 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralanan 25 yaşındaki Yusuf Yazıcı, Rus Premier Liga'da oynadığı 10 maçta 8 gol attı.





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