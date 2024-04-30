Nazilli'den Galatasaray - Graz maçı örneği!

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 28 Nisan Pazar günü oynanıp iki takıma da birer puanın yettiği Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçında 90 dakika boyunca kaleye tek şut bile atılmaması Türkiye'nin gündemine otururken, Aydın temsilcisinde yönetim devam eden şike iddiaları üzerine yeni bir açıklama yayınladı. Tartışmaya Aydın milletvekilleri de dahil olup siyah-beyazlı kulübü savundu. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlanırken bu skorla Ankaraspor adını Play-Off'a yazdırdı, Nazilli Belediyespor ise kendisi için sezonun son sınavından puanla ayrılarak ligde kalmayı garantiledi. Grupta Ankaraspor 57, Nazilli Belediyespor 39 puana ulaşırken, Zonguldak Kömürspor ise evinde Kırşehir FK'yı 3-2 yenmesine rağmen 35 puanla küme düşen son ekip oldu.



İki takıma beraberliğin yettiği Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçının karşılıklı hiç şutun atılmadığı istatistikleri ve görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken, Futbol Federasyonu da Zonguldak Kömürspor cephesinin itirazları sonrası karşılaşmayla ilgili soruşturma başlattı. Nazilli cephesinde ise Başkan Şahin Kaya, şike iddialarını sert bir dille tepki göstererek, "Bizim şike yapacak paramız yok. Biz paramız olmadığından transfer bile yapamadık. Bu nasıl bir suçlama bir türlü anlam veremiyoruz" dedi. Şahin Kaya, Zonguldak Kömürspor cephesinin rakiplere ve hakemlere teşvik primleri gönderdiğini de ileri sürdü.



"İSTATİSTİKLER HATALI"

"GALATASARAY MAÇINDA DA OLDU"



Alınan sonucun futbolun olağan akışında görülen bir şey olduğunu kaydeden Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, "Daha önce 2000-2001 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Strum Graz maçında da oldu. 1 puanın yettiği yerde 2 takımın da riske girmemesi ve top çevirmesi çok normal. Maçta şut olmadığına ilişkin istatistik paylaşılıyor. Vanspor'un 6-1 biten maçında istatistiklerin hepsi sıfır. Bu platformlarda 2 ve 3'üncü Lig istatistikleri yapılmıyor" diye konuştu.



Zonguldak Kömürspor yönetiminin kendi beceriksizliklerini şike iddialarıyla örtmeye çalıştığını savunan Kaya, "Biz 2 milyon 300 bin TL para için 3 puanımızı sildirdik. Zonguldak ise 800 bin TL para için 3 puanını sildirdi. 3 puanları silinmeseydi bugün ligde kalacaklardı. Kendi başarısızlıklarını örtmek için Ankaraspor ile şike yaptığımız söyleniyor. Buna kesinlikle katılmıyoruz. Bizim kimseyle şike pazarlığımız söz konusu olamaz. Zonguldak taraftarı hatayı kendi yönetiminde arasınlar" dedi.



"PARAMIZ OLSA TRANSERİ AÇARDIK"



Nazilli Belediyespor Başkanı Kaya, ekonomik sıkıntılarla boğuştukları sezonda şike yapacak bir paralarının olmadığını vurgulayarak, "Bizim şike yapacak paramız yok. Paramız olsa transfer tahtamızı açardık ama açamadık. Bunu bütün kamuoyu biliyor. Biz çok cüzi miktarlara takım kurmuş bir yönetimiz. Ben Nazilli Belediyespor'un başkanı olarak bu algılara kimsenin itibar edeceğini düşünmüyorum. İki takımın da riske girmemesi çok normal. Maçta 25'inci dakikada Serhat Aslan kardeşimizin çapraz bağları koptu. Madem bu kadar rahat bir maçtı benim kardeşimin neden çaprazları koptu" şeklinde konuştu.



TARTIŞMALI POZİSYONU DEĞERLENDİRDİ



Maçta son dakikalarda Tibet Öniz ile rakip İbrahim Sürgülü arasında yaşanan pozisyona ilişkin de konuşan Başkan Şahin Kaya, "İkili mücadele esnasında Tibet'in ağzından küfür çıkıyor. Ankarasporlu futbolcuların tepkisi ağzından çıkan küfre. Tibet de o küfrü pozisyon icabı yaptığını söyledi. 'Ben özrümü diledim, konuyu kapattık' dedi. Orada bir diğer oyuncu da arkadaşımız sakat neden dışarı atmadınız diye tepki gösteriyor. Buralardan bir şey tutturamazlar. Biz anlımızın akıyla bu sezonu bitirdik. Nazilli Belediyespor büyük bir camiadır. Biz İlçe takımı olabiliriz, onlar il takımı olabilir, lobisi siyaseten daha kuvvetli olabilir ama Nazilli Belediye spor ağır taştır altında kalırlar" ifadelerini kullandı.



ZONGULDAK TEŞVİK GÖNDERDİ İDDİASI



4 haftadır kendi rakipleri ve Zonguldak Kömürspor'un oynadığı takımlara teşvik primleri verildiğini iddia eden Kaya, "Karacabey maçında bildiğiniz doğrandık. Biz de orada çıkıp, 'Zonguldak yönetimi şike yapıyor, teşvik gönderiyor, bu yüzden yeniliyoruz' diyerek isyan edebilirdik. Ama hiçbir bahaneye sığınmadık. Direk rakipleri Serik Belediyespor'du yenselerdi hiçbir sorun kalmayacaktı. Bu olan Zonguldak Kömürspor yönetiminin başarısızlığıdır" ifadelerini kullandı.



3 sezon önce Darıca Gençlerbirliği-Kızılcabölükspor çekişmesinden önek veren Kaya, "Darıca başkanı şike yaptığını itiraf etti. Federasyon o dönemde de bununla alakalı soruşturma başlattı. Her şey açık ve ortadayken Darıca'ya hiçbir ceza verilmedi. Kızılcabölükspor da düştüğüyle kaldı. Alenen yapılmış bir şike varken hiçbir şey olmamış, bizim şikeye teşebbüsümüz dahi olmamış. Biz bunlardan bir şey çıkacağını düşünmüyoruz. İstedikleri kadar araştırabilirler. Bizim kimseyle ne bir para trafiği ne de bir görüşmemiz olmuştur" dedi.



"NAZİLLİ'NİN HAKKINI YEDİRMEM"



Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül de Nazilli Belediyespor'la ilgili şike iddialarına dahil olup böyle bir durumun söz konusu olmadığını, siyah-beyazlı kulübün hakkını yedirmeyeceğini söyledi. Milletvekili Bülbül, "Böyle bir olay yoktur. Bize ligde kalabilmemiz için 1 puan yetiyordu. Oyuncularımız deplasmanda berabere kalarak 1 puanı aldı. Ligde kaldık. Nazillispor defansif bir oyun sergiledi. Sonucun böyle bitmesi kanaatimce doğrudur. Zaten Türkiye Futbol Federasyonu bu iddialar üzerine gerekli incelemeleri yapıyor. Bu iddialara Nazilli kökenli bir Aydın milletvekili olarak katılmıyorum. Süreci takip ediyorum. Nazillispor'un hakkını kimseye yedirmem. Bu işin peşini bırakmam" açıklamasını yaptı.



