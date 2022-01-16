Yunus Akgün ve Emre Akbaba Galatasaray'a dönüyor

Galatasaray'da başkan Burak Elmas, Domenec Torrent'e "fırsat" olmazsa transfer yapılamayacağını söyledi.
İspanyol hoca da bunun üzerine kiralık oyuncularını yakın takibe aldı. Maçlarını izlediği Yunus Akgün ile Emre Akbaba'nın takıma ciddi katkı sağlayabileceğini söyledi.
Yönetimin, iki oyuncuyu yeniden Galatasaray'a kazandırmak için temaslara başlayacağı bildirildi.
İspanyol hoca da bunun üzerine kiralık oyuncularını yakın takibe aldı. Maçlarını izlediği Yunus Akgün ile Emre Akbaba'nın takıma ciddi katkı sağlayabileceğini söyledi.
Yönetimin, iki oyuncuyu yeniden Galatasaray'a kazandırmak için temaslara başlayacağı bildirildi.