Younes Belhanda'ya Benevento talip oldu

Galatasaray'da ayrılması gündemde olan Younes Belhanda'ya bu kez Benevento talip oldu.

Younes Belhanda'ya Benevento talip oldu
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10 Ağustos 2020 11:31
Galatasaray'da gelecek sezon yapılanmasında düşünülmeyen Younes Belhanda için yeni bir transfer iddiası gündeme geldi.

Daha önce Sampdoria ile adı anılan Younes Belhanda için İtalyan basını bu kez Benevento kulübünü yazdı. Çizme ekibinin 2 milyon Euro bonservis teklifi hazırladığı ancak Galatasaray'ın bunu reddettiği belirtildi.

Sarı-kırmızılı takımda bir yıl kontratı kalan Belhanda için Arap kulüpleri devrede. Ancak Faslı futbolcu diretiyor. Belhanda, son olarak yönetime "Ya bonservisimi verin, ya da 1 sene daha kalırım" resti çekti.




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