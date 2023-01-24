Yılmaz Vural'dan Malatyaspor'a destek çağrısı!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, yaşanan zorluklara dikkati çekerek destek istedi.



Vural, kulüp binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, takımın ekonomik anlamda zor durumda olduğunu ve yönetimin bu zorluğu aşmak için büyük mücadele verdiğini, Yeni Malatyaspor'un kapanması halinde ise yeni bir takım kurmanın güç olduğunu belirtti.



İki dönem transfer yasağı gelen bir takımın altyapısının oyuncu yetiştirmesi gerektiğine işaret eden Vural, "Takım bu ekonomiyle önümüzdeki sezona zor gider. Bir sürü oyuncunun sözleşmesi bitiyor. Oyuncuları böyle bir sıkıntı içerisinde bir daha tutmamız zor olur." dedi.



En az 10 maçı kazanmaları gerektiğini ifade eden Vural, Adanaspor'dan aldıkları 1 puanın kendileri için çok önemli olduğuna işaret etti.



"Ben buraya kariyer yapmaya gelmedim"



Takıma para, kariyer için gelmediğini vurgulayan Vural, şöyle konuştu:



"Ben buraya kariyer yapmaya gelmedim, yaşım olmuş 69. Burası kurtulursa en çok sevinenlerden biri ben olurum. İçişleri Bakanlığından 6 kişi kulübümüzü kontrole geldi, ne kadar acı bir şey. 400 küsur milyona yakın bir mirası devralan yönetim var. Taraftarıma rica ediyorum, yönetim çıkıp oynamıyor. İki maçtır 'yönetim istifa' diye bağırıyorsunuz. İstifa etsin, bu sıkıntı içinde başka bir yönetici alırsa ben ona akıllı demem. Sonuç olarak bir belanın içerisine soktuk kendimizi. Rahattık, ne güzel oturuyorduk İstanbul'da. Benim için çok profesyonelce bir seçim değil, burada duygu daha ön planda oldu. Bizim jenerasyon hala duygularıyla hareket ediyor."



Ligin 22. haftasında Eyüpspor ile 29 Ocak Pazar günü yapacakları maça değinen Vural, "Gökhan hocamızı gönderdik maçı izledi, analizini yaptık. Yenilmeyecek takım yok, her takımın zayıf ve güçlü tarafı var. Güçlü taraflarını önemseyerek, zayıf taraflarına karşı tedbir alarak takımı ona göre hazırlarsak kazanmamız mümkün olur. Seyircimiz de son maçtakinden daha fazla olacak." ifadelerini kullandı.





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