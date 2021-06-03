Galatasaray Spor Kulübü'nde 19 Haziran'da yapılacak olan başkanlık seçimleri öncesinde adaylar plan ve projelerini anlatmaya devam ediyor.Galatasaray Spor Kulübü başkan adaylarından Yiğit Şardan da adaylık başvurusunu yapmasının ardından ilk kez bir canlı yayına çıkarak projelerini anlatacak ve merak edilen sorulara cevap verecek.Yiğit Şardan, 4 Haziran Cuma günü saat 10:30'da Fox TV'de yayınlanacak olan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk olacak.