Yeni Malatyaspor, İrfan Buz'la anlaştı

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un yeni teknik direktörü resmen açıklandı.

Haber; Sporx.com
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Yeni Malatyaspor, İrfan Buz'la anlaştı
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10 Mart 2021 17:35
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da Hamza Hamzaoğlu'nun ardından yeni teknik direktör belli oldu.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada "Kulübümüz, Teknik Direktör İrfan Buz ile anlaşmıştır. Teknik Direktörümüz İrfan Buz ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.

2015-2016 sezonunda Yeni Malatyaspor'u TFF 1. Lig'den Süper Lig'e taşıya İrfan Buz sonrasında Osmanlıspor, Samsunspor, Bursaspor ve son olarak Kasımpaşa'da görev aldı.

İmzasının ardından A Spor'a canlı yayında açıklama yapan İrfan Buz "Görünen tablo çok iyi olmasa da çok iyi bir kadro var. İnşallah Yeni Malatyaspor'u hak ettiği yerlere getirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.



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